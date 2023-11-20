إيثيدكو توقع برتوكول في مجال تلوین خامات البولي إيثيلين

وقعت الشركه المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته (ايثيدكو) بروتوكول تعاون مع شركه محرم بلاست في مجال تلوین خامات البولي ايثيلين المستخدم في صناعه المواسير والمنتجه من خلال شركه ايثيدكو والمعاد تحبيبها وتلوينها من خلال شركه محرم بلاست وذلك في ضوء زياده الطلب على المنتج في الاسواق المحليه والعالمية وفي إطار تعزيز الشراكه بين قطاعات الدوله والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادى ونتيجه لعلاقات التعاون المتميزه والمثمرة بين ايثيدكو وشركات القطاع الخاص في مجال البتروكيماويات.

حضر توقيع العقود بمقر شركه ايثيدكو الكيميائي هشام رياض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب محمد محرم رئيس شركة محرم بلاست.

وينص البروتوكول على اعاده تلوين وتحبيب كميات من البولي ايثيلين تصل الى50 الف طن سنويا على ان يكون بدايه الانتاج بالطاقه الانتاجيه المطلوبه خلال الربع الاول من عام٢٠٢٥ وذلك باحدث تكنولوجيات التصنيع حتى تتماشى مع سياسه الشركتين في انتاج الخامات بالمواصفات المطلوبه عالميا.

ومن شان هذه الشراكه زياده القيمه المضافه لمنتجات البولي ايثيلين الملونه والمحببه وتوفير الخامات المطلوبه للسوق المحليه والحد من الاستيراد وتوفير النقد الاجنبى وتوفير فرص عمل جديده وتزداد اهميه تلوين وتحبيب البولي ايثيلين وذلك لاستخدامه في صناعه مواسير الغاز والمياه والضغط العالي وشبكات الصرف الصحى وتحليه مياه البحر والمساهمة في مشروعات البنيه الاساسيه والتعمير ضمن المشروعات القوميه الكبرى التي تنفذها الدوله مثل إنشاء المدن الجديده ومبادره حياه كريمة لتطوير القريه المصريه مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعيه من المواسير وتساهم إيثيدكو بتوفير خام البولی ايثيلين الملون والمحبب للسوق المحلى وشركات البترول الشقيقه ومختلف المؤسسات الصناعيه والعمرانية بالاضافه الى تلبيه احتياجات الشركات الوطنيه في المجالات الزراعيه والدوائية وغيرها من المجالات الاقتصاديه.