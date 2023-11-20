محافظ بني سويف يتفقد مبادرة التعليم لرفع الوعي لدى الطلاب

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مدرسة الشهيد أحمد إسماعيل عبده التجريبية، بمدينة بني سويف، لتفقد فعاليات المبادرة ، التي تنفذها مديرية التربية والتعليم ، تحت عنوان "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"،وتستهدف زيادة وعي طلاب التعليم العام والفني بأهمية المشاركة السياسية،وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية

رافق المحافظ،خلال الزيارة : "بلال حبش" نائب المحافظ ، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،محمد رمضان مدير عام التعليم العام ،فواز رجب نائب رئيس المدينة ،الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ،أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف،: عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية ، لبنى علي مدير مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات

تفقد المحافظ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تُقام تحت إشراف التوجيه الاجتماعي،عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية ، وذلك بحسب كل مرحلة بإجمالي مستهدف 845 ألف طالباُ وطالبة بواقع ( 504.495 ابتدائي، 206.612 إعدادي، 136.646 بالثانوي العام والفني)،حيث تشمل مرحلة رياض الأطفال عمل مسرح عرائس يوضح بشكل مُبسط العملية الانتخابية ، فيما تشتمل المرحلة الابتدائية إجراء مسابقة فنية من خلال قيام الطلاب بأداء وتنفيذ رسومات ولوحات فية عن عملية الاقتراع والتصويت،في حين يقوم طلاب المرحلة الإعدادية بالاشتراك في مسابقة بحثية عن الانتخابات ، بينما تشتمل المسابقات لطلاب الثانوي العام والفني على عمل مسرح تفاعلي وإعداد مُجسمات عن الانتخابات

من جهته أشار وكيل الوزارة إلى أن الفعالية ، تهدف إلى زيادة وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع أولياء أمورهم للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2023/2024، تحت شعار"دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية"