محافظ بني سويف يشهد تسليم مشروعات المرحلة الأولى لــ 75 مستفيدا من "تكافل وكرامة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن ،لتسليم مشروعات لعدد 75 مستفيداُ ومستفيدة من برنامج الدعم التقدي "تكافل وكرامة"،ضمن برنامج"فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر

شهدت الاحتفالية،التي عُقدت بإحدى القاعات بمدينة الواسطى، حضور: الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن،حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى،أحمد حلمي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ببني سويف،رامي الأباصيري منسق برنامج "فرصة "ببني سويف،عبد اللطيف حلمي منسق البنك الدولي، أحمد رضا ، علياء الريس _مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف

حيث قام المحافظ بتفقد و تسليم 75 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بمركزي الواسطى وناصر ،شملت نماذج لمشروعات متنوعة "حرفية، غذائية ، وصناعية على المستهدفين من البرنامح مثل (ورش نجارة وإطارات، تركيبات سيراميك ورخام ، صيانة أجهزه كهربائية ،صناعة أحذية وشنط ، صناعة سِبح،صناعة مخبوزات ومعجنات،ورش صيانة موتوسيكلات ودراجات عادية، محلات الطعام المختلفة)

وهنأ المحافظ المستفيدين من البرنامج "فرصة" الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ، بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة

من جهتها أضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، أن مشروع " فرصة" أحد المشروعات الممولة من وزارة التضامن الاجتماعى والبنك الدولى ويهدف الى تنفيذ عدد 300 مشروعاً للتمكين الاقتصادى بمحافظة بني سويف من مستفيدى برنامج "تكافل وكرامة "، مع التركيز على أصحاب المهن الحرفية والصناعية ، في الفئة العمرية من 21 إلى 55 عاماً مابين الفئة العمريه من 21 حتى بعدد 6 مراكز إدارية (ناصر ، الواسطى ، اهناسيا ، ببا ، سمسطا ، الفشن)

فيما أشار أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير أن البرنامج يتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية ، بدأت بالمرحلة الأولى استفاد منها 75 بمركز الواسطى وناصر ، من مستفيدي برنامج الدعم النقدي"تكافل وكرامة"،وتسليمهم أصول المشروعات الصغيرة (عدد ،خامات ،معدات)، ووضع برنامج تدريبي"فني ومهاري"على مهارات ومجالات العمل ودراسة السوق المحلى للمستفيدين بالمشروع لضمان الاستمرارية وتنمية الأسر.