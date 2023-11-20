نور الشربينى تحافظ على صدارة التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد لسيدات الإسكواش خلال شهر نموفمبر الجاري.

و حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج، على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ 12 على التوالي، خاصة بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة كأس جراسهوبر 2023.

وتقدمت البلجيكية جويل كينج إلى المركز الرابع بعد تتويجها ببطولة سنغافورة، بينما تراجعت نور الطيب مركزًا واحدًا لتصل إلى التصنيف السابع.

وجاء التصنيف العالمي لسيدات لإسكواش كالتالي:

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ نور الطيب

8ـ النيوزيلندية جويل كينج

9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

10ـ البلجيكية تيني جليس

