تفاصيل اجتماع كولر مع الشحات وإمام عاشور بسبب أزمة المنتخب

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخالد بيبو، مدير الكرة، جلسة عاصفة من ثنائي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور، على هامش تدريبات الفريق مساء أمس بعد استبعاد الثنائي من معسكر منتخب مصر لأسباب تأديبية.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قرر استبعاد الشحات وإمام عاشور رفقة طارق حامد من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة جيبوتى، لأسباب انضباطية بسبب عدم إكمال الثلاثي للحصة التدريبية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن مارسيل كولر عنف إمام عاشور وحسين الشحات ووجه لهما اللوم بسبب التصرفات غير المنضبطة والتي تسببت في استبعادهما من قائمة منتخب مصر.

وأضاف المصدر أن كولر قال للاعبين نصا، إنه لا يقبل مثل هذه التصرفات وما حدث غير مقبول نهائيا ويعتبر خروجا عن النص، ولا بد من الالتزام في الفترة المقبلة وأن تكرار هذا التصرف سيكون له عواقب كبيرة على أي لاعب يخرج عن النص.

وشدد المصدر على أن خالد بيبو تحدث مع إمام عاشور وحسين الشحات بأن لاعبي الأهلي دائما ما يكونوا مثالا للالتزام وخاصة عندما يتعلق الأمر بتمثيل منتخب مصر، وأن الأهلي لا يقبل أي لاعب غير ملتزم ولا بد أن يكون أي لاعب بالأهلي قدوة ولديه قدرة على تحمل المسئولية.

