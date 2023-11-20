النائب وحيد قرقر: اتفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق استكمال لخطوات التنمية وتطوير منظومة النقل

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية اتفاقية مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة"، مؤكدا أنه يأتى استكمالا لتنفيذ خطة التنمية بالدولة التى بدأت منذ عام 2014 ولاسيما خطة تطويرمنظومة النقل التى يشهد لها الجميع.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

وقال قرقر، أن الاتفاق المعروض يأتى بقيمة مائة مليار ين يابانى، ويتعلق بالشريحة الثالثة، لاستكمال ما تم بالشريحتين الأولى والتانية بالخط الرابع بمترو انفاق القاهرة، مشيرا إلى أن أن الاتفاق يتضمن تيسيرات كبيرة فى السداد منها فترة سماح 10 سنوات، وفائدة مخفضة لمدة 30 عام.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن استكمال تلك المشروعات يعظم من قيمتها ويسرع من عائدها على المواطن البسيط، مؤكدا، توقف أو تأجيل تنفيذ تلك المشروعات يمثل خسارة كبيرة وعدم استفادة مما تم من جهود وإنفاقه من أموال فى تلك المشروعات.

ودعا قرقر، النواب، للموافقة على تلك الاتفاقيات التى تستهدف استكمال خطوات التنمية بالبلاد.