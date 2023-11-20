بالصور.. "حملة السيسي" تنشر أبرز فعاليات الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هناك نشاطًا فعالا ومؤتمرات جماهيرية حاشدة ومبادرات متنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.
واستعرضت الحملة، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.
حزب مستقبل وطن
- نظم مستقبل وطن كفر الشيخ مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور أكثر من 7000 مواطن.
حزب حماة الوطن
- نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز يوسف الصديق، لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لتكملة مسيرة النهضة و الانجازات.
- نظمت امانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم تعقد لقاءاً جماهيرياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية لقاء مع القيادات البارزة بالمحافظة للتوعية بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض الموقف الداعم من مصر وقيادتها السياسية للقضية الفلسطينية.
حزب الإصلاح والنهضة
- نظم حزب الإصلاح والنهضة ندوة توعوية ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس بمركز شباب زرقون القبليه نظمتها أمانة محافظة البحيرة لزيادة الوعي لدي الشباب حول مشاركتهم في العمليه الانتخابية، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي
- نظمت أمانة محافظة سوهاج بحزب الإصلاح والنهضة مبادرة مصر تختار الرئيس للتأكيد على أهمية عملية التوعية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.
- نظمت أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الإصلاح والنهضة مسيرة شبابية حاشدة لإعلان الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ونشر الوعي بين الشباب حول مشاركتهم في العمليه الانتخابية.
تحالف الأحزاب المصرية
-نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمر حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات.
حزب المصريين الأحرار
- نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة اسيوط مؤتمرًا نسائياً حاشدًا لشابات المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعوة الشابات الحاضرات لتوعوية كافة نساء المحافظة بالمشاركة الإيجابية.
حزب الحرية المصري
- نظمت أمانة حزب الحرية المصري بالشرقية مؤتمر جماهيري بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة ندوة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم خلالها استعراض إنجازات السيد الرئيس في الفترة السابقة.
النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج
-نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة كفر الدوار لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور آلاف العمال.
الاتحاد التعاوني الزراعي
- نظم الإتحاد التعاوني الزراعي ندوة توعوية لمزارعي 4 محافظات مختلفة وهم ( كفر الشيخ، أسيوط، الإسماعيلية، الإسكندرية) وذلك بمركز عمر لطفي بمحافظة الإسماعيلية لإعلان دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم.
النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق
- نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق مؤتمراً حاشداً بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحدث عن إنجازات الرئيس منذ 30 يونيو.