البحيرة تحصد المركز الأول فى التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى

تصدّرت محافظة البحيرة محافظات الجمهورية في التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى بالمحافظات خلال عام ٢٠٢٣م، وذلك حسبما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع السنوي لإدارات مكافحة العدوى بالمحافظات.

جرى الاجتماع بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة لمكافحة العدوى ومنظمة الصحة العالمية في الإسكندرية في الفترة من ١٦ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م.

تم عرض نتائج ومؤشرات الأداء لإدارات فرق مكافحة العدوى بالمحافظات خلال الاجتماع، وتفوقت محافظة البحيرة على جميع المحافظات الأخرى وحازت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التقييم الإحصائي. يُعتبر هذا الإنجاز الجديد إضافة قوية لسجل انجازات مديرية الصحة بالبحيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بهذا الإنجاز المحقق، وثمّن جهود فرق مكافحة العدوى في جميع مستشفيات البحيرة. وأكد أن العمل اليومي للفرق الطبية بمديرية الصحة بالبحيرة يشهد تحقيقًا متميزًا ومستمرًا، وأشاد بالتطور المستمر لمنظومة الصحة بالبحيرة بفضل الدعم الكبير المقدم من فخامة الرئيس والتركيز الكبير على القطاع الصحي.

وأعرب عن شكره وتقديره للفريق الإشرافي بالمديرية وللدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، وللدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور أحمد حسن جادالله مدير إدارة مكافحة العدوى، ولفريق مكافحة العدوى بالمديرية، ولجميع مديري المستشفيات بالبحيرة، ولجميع فرق مكافحة العدوى في تلك المستشفيات، تقديرًا لجهودهم الجبارة والدور الكبير الذي يقومون به في توفير خدمة طبية عالية الجودة تليق بالمواطن المصري.