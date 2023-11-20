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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قرارات جديدة بكلية التمريض جامعة عين شمس

محمد ضياء زين العابدين
محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس
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أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين  أميمة محمد عصمت جعفر رئيسا لمجلس قسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض اعتباراً من ٢٠٢٣/١١/١٥ حتى ٢٠٢٥/٥/٤  تاريخ بلوغها السن القانونى.

كما أصدر قراراً بتجديد تعيين غادة محمد مراد خالد رئيساً لمجلس قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية بالكلية اعتباراً من ٢٠٢٣/٨/١ولمدة ثلاث سنوات .

وتجديد تعيين  أمانى محمد صفوت العمرجى رئيساً لمجلس قسم الحالات الحرجة والطوارئ بالكلية اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٧/١ تاريخ بلوغها السن القانوني.

كذلك أصدر رئيس الجامعة قرارا بتحديد تعيين  منى مصطفى شاذلى  رئيساً لمجلس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض اعتباراً من ٢٠٢٣/٨/٢ حتى ٢٠٢٥/٥/٥ تاريخ بلوغها السن القانونى.

كلية التمريض قسم تمريض صحة جامعة عين شمس الصحة النفسية والعقلية السن القانونى
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