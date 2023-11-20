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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

متحدث الكرملين: روسيا مستمرة في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزّة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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 أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها مستمرة في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزّة.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين -:" إن روسيا تواصل عملية إجلاء الروس من قطاع غزّة". وأضاف بيسكوف:" نحن نتابع بعناية شديدة عمل رجال الإنقاذ لدينا وعمل دبلوماسيتنا لإجلاء مواطنينا من قطاع غزّة".

وتابع:" أن العمل مستمر يوميا وهو مكثف للغاية، ويسرنا أن عددًا أقل بقليل من نصف الراغبين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى روسيا"، مشيرا إلى إصرار بلاده على مواصلة هذا العمل.   
 

الكرملين غز ة
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