محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية لدعم وتحسين مياه الشرب

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 7 ألاف م3 ، والممتد من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق للحد من الشكاوى المتكررة من إنقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر ، وهو الذى يتوازى مع مشروع أخر لدعم وتحسين مياه الشرب بالشيخ هارون ومناطق وسط المدينة بإجمالى أطوال 4 كم جارى العمل فى الإحلال والتجديد لهم بطريق كسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى .

جاء ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع .

وخلال الجولة التفقدية التي رافقه خلالها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس عبد الصبور الراوى القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الطرق والمحليات .

وخلال جولته شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار الخطوط ، والتشغيل التجريبى لها ، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وفضلاً عن إنهاء تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة .

ووجه بالتنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة .

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