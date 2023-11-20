زراعة عين شمس تحصد المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC"

حصدت كلية الزراعة جامعة عين شمس، المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" من خلال مشاركة طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس في المسابقة بطموح وشغف بأسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية حيث تعلم الطلاب الكثير وتوسعت معارفهم في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال التدريب والدورات للفكر الإبتكار وريادة الأعمال و دورات التسويق والمالية

وطلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس المشاركين فى المسابقة هم عبدالرحمن محمد ابراهيم، وعبدالرحمن الحسيني، وسهيلة عبدالخالق، وسلمي عصام ، ونّهى هشام ، وزياد محمد علي، ومنير ايمن

حيث قاموا بتنفيذ فكرة عملية وعلمية مبتكرة على تطوير تقنية لإنشاء طلاء صالح للأكل يمكن استخدامه للحفاظ على جودة الفواكه وتعزيزها.

وتعتمد هذه التقنية على استخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي لتشكيل طبقة يمكن أن تغلف الثمار بأمان وصحة ، ونجاح تقنية طلاء الطعام يكمن في استخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة التي تتفاعل بأمان مع الثمار، دون التأثير على نكهتها أو جودتها الغذائية ويعمل هذا الطلاء كحاجز وقائي، يحمي الثمار من العوامل البيئية الضارة.

ومن خلال العمل والمشاركة الجماعية والإصرار والتشجيع استطاع الطلاب الوصول للمرتبة الأولى في الهاكاثون AUC وهو التكريم الثاني للمشروع بعد حصولهم علي المركز الأول في عين شمس تبتكر