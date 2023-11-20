رئيس الوزراء: حريصون على تعميق الصناعة للمنتج المحلي.. خبراء: تعميق الصناعة المحلية خطوة مهمة للاعتماد على المنتج المحلي وتطويره.. وتوطين الصناعة المحلية يقلل من نسب البطالة

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلي وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا بأن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات في الدولة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مصنع شركة مابي الإيطالية أثناء جولته بمدينة العاشر من رمضان.

وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من قبل أندريا بيريني، مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، الذي أكد أنه تم تأسيس شركة مابي في إيطاليا عام 1937، وتُعد الشركة اليوم رائدة عالميًا في مجال تصنيع المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد، حيث تتميز الشركة بجودة إنتاج عالية وموحدة وأنظمة إنتاج مرنة ومستدامة لجميع العملاء.

وفي ختام تفقده، وجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر بين المصنع ورئاسة مجلس الوزراء، في حالة وجود أي معوقات أو تحديات تواجه الأعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق.

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تعميق الصناعة المحلية وزيادتها خطوة مهمة للغاية للاعتماد علي المنتج المحلي وتطويره خاصة وأن الاعتماد على المنتج المحلي يوفر العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها.

وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن قطاع الصناعة يملك إمكانيات كبيرة للغاية ولكن لم يتم إدارتها بشكل صحيح مما يؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية ويجعلنا نعوض تلك العجز بالاستيراد من الخارج لذلك فأن تطوير الصناعة المحلية والاعتماد عليها بشكل أساسي الحل الأمثل للخروج من أزمة زيادة الواردات المصرية من الخارج.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن زيادة أعداد المصانع والمجمعات الصناعية أهم خطوة لتعميق الصناعة المحلية موضحًا أنه خلال الفترة الأخيرة هناك سعي كبير من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المنتج المصري من خلال زيادة تلك المجمعات الصناعية واستغلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية يوفر عدة عوامل من بينها تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل إلى جانب زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات.