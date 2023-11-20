استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة صباح اليوم، بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة حملة للتفتيش والمرور على عدد من منشأت السياحية في نطاق حي جنوب بمدينة الغردقة، وذلك للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

و أفادت اللجنة الي فحص تراخيص المنشأت للفندقيه، من حيث، وسريان الترخيص وفحص السجل البيئي.

كما اشاد عضو السياحة مطابقة الفندادق للمواصفات المقررة من وزارة السياحة و للأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

وتلاحظ بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب ملاحظات الصحيه، حيث قامت اللجنة بعرض التقارير وتقديمها للمسئولين للعمل علي تلافيها.

وتم ارسال نسخة من التقارير الي مكتب العمل، ومنها، كعدم استيفاء نسبة تشغيل ال ٥% العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة باحدى الفندقين، وعدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين بالاضافة الي نسبة العلاوة الدورية ٣% والمقابل المادي للاجازات والأعياد الرسمية.

وتحررت محاضر لاحدي الفنادق الخالفة للاشترطات الفندقية، فضلا عن احدي الشركات تقوم بتشغيل عمالة اجنبية بدون تصريح.

من جانبه، أكد الطب البيطري علي صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي.

ضمت اللجنة عضو من وزارة السياحة و الصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ومكتب العمل والطب البيطري والبيئة مدينة ومديرة الايرادات مدينة تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

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