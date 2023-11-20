وزير الري يتابع سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً، اليوم الأثنين، لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة ، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة ، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة ، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة .

حيث تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز ٣٧ ألف كيلومتر ، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الإلتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه .

وتم إستعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة ، حيث وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو إزدحامات مائية قبل حدوثها ، مع العمل على توفير سائقى المعدات من خلال الإعتماد على التدريب التحويلى .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور ممدوح عنتر نائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحرى ، والمهندس صبحى عبد المنعم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى ، والمهندس أسامة مهنا رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بهيئة الصرف ، والمهندس أحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية بهيئة الصرف ، والمهندسة عزة البسيونى رئيس الإدارة المركزية لدراسات وتصميمات الصرف المغطى بهيئة الصرف ، والمهندسة هبة حسين رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف ، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب فنى الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والمهندس محمد فيصل مدير عام مكتب فنى رئيس هيئة الصرف ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني لوزير الموارد المائية والرى.

