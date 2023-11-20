افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لصيدلة عين شمس

شهد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة ، تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الصيدلانية"، والمقام تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة؛ بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، تامر عصام رئيس هيئة الدواء، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أماني كامل عميد كلية الصيدلة وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، مها فاروق عميد الكلية السابق، و هشام الغزالي أستاذ علاج الاورام ومدير مركز ابحاث مصري بكلية الطب جامعة عين شمس ولفيف من العلماء.

وفى كلمته أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين عن فخره بكلية الصيدلة والتى ولدت عملاقة وتخرج منها علماء نفخر بهم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العمل بالقطاع الطبى كان له دور حيوى ومهم منذ حرب أكتوبر ٧٣ وأشاد بدور جامعة عين شمس الرائد فى مواجهه جائحة كورونا ومساهماتها فى تخطي الأزمة ودعمها القوى لمصر .

وناقش مقاومة المضادات الحيوية ومكافحة العدوى، كما تحدث فى كلمته عن تعزيز الحصول على الأدوية بأسعار معقولة من خلال استراتيجيات تعاونية بين مبادرات الرعاية الصحية والصناعة.

و اكد محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، عراقة جامعة عين شمس وتاريخها العريق في مجال التعليم والبحث العلمي مشيراً أن جامعة عين شمس تتسم بتقديم تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية متنوعة، حيث يعمل فريق هيئة التدريس على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات الحديثة في مجالات الصيدلة وغيرها إن انفتاحنا على التقنيات الحديثة وتبنينا لمفهوم الاستدامة والذي يعكس رؤيتنا الرائدة في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأضاف أنه تم إدراج ٤٨ عالما من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم حسب تقرير جامعة ستانفورد، يعد إنجازا يعكس التفاني والاجتهاد الذي يميز فريق البحث في جامعة عين شمس، ويعزز مكانتها على الساحة العلمية الدولية.

كما أعرب عن شكره لكلية الصيدلة على تنظيم هذا المؤتمر الذي يجمع بين نخبة من العلماء والباحثين المتميزين في مجال علوم الصيدلة، مشيرا إلى أن اختيار موضوع الاستدامة والابتكار في البحث الصيدلاني والصناعة يعكس التزامنا بتحقيق تقدم مستدام وتطوير حلول مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع، حيث يجمع هذا المؤتمر كوكبة من العلماء والباحثين البارزين في مجال العلوم الصيدلانية، فوجودهم هنا اليوم يدل على أهمية الجهود التعاونية وتبادل المعرفة في دفع عجلة التقدم في البحوث الصيدلانية والصناعة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يستضيف أكثر من ٧٠٠ طبيب وصيدلي من داخل مصر وخارجها، كما يحاضر بالمؤتمر الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

وعلى هامش اليوم الأول للمؤتمر عقدت عدة حلقات ورش عمل ودورات استضافت عدداً كبيراً من المناقشات الأكاديمية الديناميكية