حبس طالب في الشرقية لاتهامه بقتل جاره بسبب مشادة بينهما

قررت نيابة ديرب نجم اليوم الاثنين حبس طالب بمعهد خدمة اجتماعية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل جاره طالب بالمرحلة الثانوية إثر مشادة كلامية بينهما.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول فارس ال م 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم بقرية العصايد بمركز ديرب نجم جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محمد وز ن 21 سنة طالب بمعهد خدمة اجتماعية جار المجنى عليه فى نفس القرية وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى طعن المتهم للمجنى عليه طعنة نافذة أودت بحياته.

وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22267 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2023 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.