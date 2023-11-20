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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"الوطنية للإعلام" تعلن موعد صرف العلاوة الاستثنائية لشهري أكتوبر ونوفمبر

ماسبيرو
ماسبيرو
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تقرر صرف العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة شهرياً لجميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام اعتباراً من راتب نوفمبر ٢٠٢٣، مع صرف علاوة شهر أكتوبر أيضا مع راتب نوفمبر الجاري، حيث تم إقرار العلاوة اعتبارا من شهر أكتوبر ٢٠٢٣.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين والعاملين بالوطنية للإعلام.

فقد تقرر  صرف العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة شهريا لجميع العاملين بالهيئة بفئة مالية مقطوعة بقيمة ٣٠٠ جنيه (ثلاثمائة جنيه) اعتباراً من راتب نوفمبر ٢٠٢٣، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي مع صرف شهر علاوة شهر  أكتوبر باستمارة منفصلة مع راتب نوفمبر الجاري

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجه القطاعات المعنية بالهيئة بالمتابعة المستمرة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الاستثنائية.

العلاوة الاستثنائية راتب نوفمبر الهيئة الوطنية للإعلام
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