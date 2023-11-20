تعرف على أسعار الحج السياحي للموسم الجديد

اعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم حج 1445 هـ، والتي تضمنت ارتفاعا تاريخيا في أسعار الرحلات وصل إلى 450 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحج كالتالي:

حج سياحي خمس نجوم صف أول وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه، وصف ثاني وحتى 1250 مترا بسعر 390 ألف جنيه، ويخصص لهذه البرامج 4000 تأشيرة.

حج اقتصادي طيران موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1750 مترا بسعر 260 ألف جنيه، وتحسين خمس نجوم حتى 250 مترا بسعر 230 ألف جنيه، وتحسين 4 نجوم بسعر 226 ألف جنيه.

حج بري موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1750 مترا بسعر 225 ألف جنيه، وتحسين خمس نجوم حتى 250 مترا بسعر 195 ألف جنيه، وتحسين 4 نجوم بسعر 191 ألف جنيه.

ويتم الالتزام بالمسافات المبينة علي ان يتم استثناء منطقة ريع بخش (امتداد شارع اجياد العام) ويتم فتح المسافة الي 2000 متر وذلك للبرنامج الموسم الكامل فقط، كما أن جميع الأسعار الواردة بالضوابط لا تشمل تذاكر الانتقال لجميع المستويات.

ويتم طرح باقات مميزه للحج السياحى للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وتابعت الضوابط: "الأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلنة بهذه الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه، وفي جميع الأحوال لا تسري أية زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع إحاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار.