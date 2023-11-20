وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات فى مواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية و الرى.

وتلقي اللواء هشام آمنة تقريراً مفصلاً من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة بشأن مستجدات الوضع وجهود المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ في عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين .

ووجه وزير التنمية المحلية ، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

كما طالب اللواء هشام آمنة، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وفي هذا الصدد، أشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن حالة الطقس بالمحافظات إلى استمرار تعطيل الدراسة اليوم الاثنين في محافظة مطروح، وتعطلها ايضاً في محافظة شمال سيناء في جميع المدارس والمعاهد حفاظاً على سلامة الطلاب، إضافة الى استمرار توقف الملاحة والصيد بميناء البرلس في محافظة كفر الشيخ لليوم الثاني على التوالي نظراً لارتفاع الأمواج، كما تم غلق ميناء دمياط البحري وتوقف حركة الملاحة البحرية في المحافظ، بينما تم فتح ميناء السخنة اليوم في محافظة السويس وذلك لتحسن الحالة الجوية.

وأوضح التقرير، أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار من خفيفة الى متوسطة ولم ترتقي الأمطار الى تجمعات، وسقطت الأمطار بدرجة متفاوتة الشدة على محافظتى كفر الشيخ والبحيرة مما أسفر عن تجمعات لمياه الأمطار والعمل مستمر على إزالتها، بينما تعرضت محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار متوسطة في نطاق كافة مراكز المحافظة ونتج عنه تجمعات للمياه بمدينة العريش والعمل مستمر على رفعها.

ولفت التقرير الى أنه في محافظة القليوبية تم الدفع بـ75 معدة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية لشفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة، ورفع مياه الأمطار بشوارع المحافظة لحظة بلحظة تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، وفي محافظة الغربية انتشرت معدات المجالس والمدن في كافة الأرجاء لشفط كافة تجمعات مياه الأمطار وجارى متابعة رفع نواتج المياه في شوارع (النحاس، سكة سيجر، ميدان ستوته ، السكة الجديدة ، عمر زعفان، المديرية ،الجلاء ،البحر، الاستاد) بمركز ومدينة طنطا، والمناطق الحيوية، موضحاً أن الطقس مستقر بباقي محافظات الجمهورية مع وجود نشاط للرياح وانخفاض بدرجة الحرارة ولم يتم الإبلاغ عن أي معوقات بالطرق .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين تواجدوا فى الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.