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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن الغربية: دعم 25 فتاة يتيمه مقبلة علي الزواج من خلال جمعية الأورمان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، وجمعية الأورمان ، حفل بقاعة نادى المعلمين بطنطا وذلك لدعم عدد (25) فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن  وادخال السعادة على قلوبهن، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً، إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

الأورمان الجهاز التنفيذي الجمعيات الاهلية الرعاية الاجتماعية
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