8 شركات مصرية من قطاع الكيماويات تشارك بمعرض بابر وورلد بدبي

تبدأ غدا 8 شركات مصرية من قطاع الكيماويات والأسمدة مشاركتها في معرض بابر وورلد والمقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجاري.

قال محمد مجيد ، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان أجمالي مساحة العرض للشركات تبلغ حوالي 150 متر في مجال الأدوات المكتبية، وذلك لأهمية المعرض ونتائجه الفعالة عبر 17 دورة السابقة.

ويُعتبر معرض بابروورلد من أهم الاحداث الرائدة بالمنطقة، ويشمل قطاعات متعددة منها قطاعات التجهيزات المكتبية وكذلك قطاع الورق والهدايا. يعود هذا ا، كما يسلّط الضوء على الاتجاهات السائدة في السوق والتطور في المنتجات في هذا القطاعات واحدث ما وصلت إليه ناهيك عن كونه يفتح أبواب التعاون مع الشركات العالمية والمحليّة.المتخصصة في هذا المجال

تشارك في المعرض أبرز العلامات التجارية العالمية والشركات المحلية، وهو يمثّل فرصةً مثالية للاستفادة من سوقٍ متنامية والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية به، مثل تجّار التجزئة والجملة، والمؤسسات التعليمية والشركات المختصة بالهدايا. وتتضمّن نسخة هذا العام "قرية بلاي ورلد" المخصصة لألعاب ومسلتزمات الأطفال.