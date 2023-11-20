أبطال وادى دجلة يعتلون منصات التتويج.. ذهبية أفريقيا للتايكوندو ولقب بطولة روسيا للكاراتيه

نجح أبطال أندية وادى دجلة، في الفوز بـ31 ميدالية و65 كأسًا في ألعاب التايكوندو والجمباز والطائرة والتنس والكاراتيه ببطولات محلية ودولية كبرى، يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة إنجازات لاعبو "دجلة" بفضل جهود الإدارة في اكتشاف المواهب بكل الرياضات، ودعم تطويرهم من خلال أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية، وتشجيعهم على المشاركة بالمنافسات العالمية.

فاز فريق سيدات وادى دجلة للكرة الطائرة تحت 17 سنة بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة منطقة القاهرة، بعد تغلبهن على فريق النادي الأهلي بنتيجة (3-0)، وحققت بطلات الجمباز الفني تحت 12و13 سنة 28 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية بواقع 11 ميدالية ذهبية، 5 ميداليات فضية، 12 ميدالية برونزية.

وحصد أبطال التنس 64 كأسًا متنوعة ببطولات الجمهورية، التي أقيمت ضمن منافسات المجمع الحادي عشر تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس بواقع 16 كأسًا للمركز الأول، و19 كأسًا للمركز الثاني، و29 كأسًا للمركز الثالث.

وعلى المستوى الدولي، حققت الدجلاوية جنى خطاب مع المنتخب الوطني الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للتايكوندو بعد تغلبها في المباراة النهائية على بطلة تونس بنتيجة (2-0)، وحقق زميلها معتز بالله عاصم الميدالية البرونزية بنفس البطولة، كما توجت البطلة ريم أحمد مع المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية ببطولة روسيا المفتوحة للكاراتيه.