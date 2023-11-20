الزمالك يرحب برحيل أحمد فتوح للدوري السعودي

رحب مجلس إدارة الزمالك، برحيل أحمد فتوح في شهر يناير المقبل وذلك للدوري السعودي حال وصول عرض رسمي ومالي يليق بالنادي في الأيام المقبلة القادمة .

وكشفت وسائل إعلام سعودية مؤخرا عن رغبة نادي الاتفاق السعودي في ضم أحمد فتوح، على أن يتم إرسال عرض رسمي للزمالك خلال أيام .

ورفض مجلس إدارة الزمالك جميع محاولات الصلح مع أحمد فتوح بعد توقيع غرامة عليه بسبب خروجه للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بالدوري، متمسكين بقرار بيعه، وهو ما جعل إدارة الزمالك ترحب برحيله للسعودية قريبا .

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس انذاك .