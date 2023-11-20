الإحصاء: انخفاض نسبة الإناث المختنات إلى 12% عام 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، 18 نوفمبر، عن انخفاض نسبة الاناث المختنات في الفئة العمرية من (0 - 17سنة) من 18 % عام 2014 الي 12% عام 2021.

وبلغت نسبة الفتيات اللاتي تنوي أمهاتهم أن يتم ختانهن في المستقبل في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) 13.6%.



وأشار الإحصاء الي انخفاض نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بـ 7% في عام 2014.

بمقارنة نسبة عمالة الأطفال بين الذكور والاناث اتضح أن نسبة عمالة الأطفال في الذكور هي الأعلى حيث بلغت 6.8% مقابل 2.8% للإناث عام 2021.



وارتفع عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الى 25.2 ألف دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها حوالي 1.5 مليون طفل وذلك في عام 2022.

كما بلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 43 دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها 507 طفل وذلك في عام 2022.

بينما بلغ عدد الاسر المستفيدة من معاش الايتام من وزارة التضامن 9438 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 38 مليون جنية.

وبلغ عدد الاسر المستفيدة من معاش الطفل المعاق من وزارة التضامن 2591 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 12 مليون جنية.

ونوه الجهاز انه بلغ عدد أندية الطفل 359 نادي من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 13.8 ألف طفل.

وبلغ عدد مكتبات الأطفال 499 مكتبة من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 22.9 ألف طفل.

كما بلغ عدد حدائق الأطفال 53 حديقة في إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 55.3 ألف طفل.



وتهتم الدولة بالأطفال بشكل كبير حيث يعتبر الطفل هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال المستقبلية ويتجلى هذا الدور من خلال القيام بالعديد من المبادرات والتي منها:

وأطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة اشبال مصر الرقمية في مايو 2022 من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية .تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3 الاف طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية .

كما تم إطلاق تطبيق الكتروني "إتكلم عربي" ضمن فعليات مبادرة رئاسية تحت عنوان "إتكلم عربي" التي أطلقت في ديسمبر عام 2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار "من طفل لطفل" حيث تستهدف هذه المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، والتي تهدف إلى إكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يكون مبادر ومشارك في حل مشاكل مجتمعه، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوي" والتي ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.