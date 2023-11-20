أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة في حفل بافتا باسكتلندا

طالب النجم أمير المصري خلال حفل توزيع جوائز البافتا اسكتلندا على السجادة الحمراء بضرورة وقف إطلاق النار وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة صرح " قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار"

يذكر أن أمير المصري قد فاز من قبل بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا اسكتلندا عن دورة في فيلم Limbo. كما أن منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) قد اختارت النجم أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد هذا العام عن فيلم In Camera وستظهر النتائج في ديسمبر القادم.

وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به " ‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل احساسي به ثقيل جدا"

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