0.20 % نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يحتفل به 18 نوفمبر من كل عام، حيث بلغت نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021) 0.20% مقارنة بـ 0.23% عام (2021/2022).

و ترتفع نسب التسرب من التعليم في الذكور حيث بلغت 0.27% مقابل 0.18% للإناث.

كما ارتفعت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 0.87% عام (2020/2021) لتسجل1.73 عام (2021/2022).

و ترتفع نسب التسرب من التعليم في الإناث حيث بلغت 1.87% مقابل 1.6% للذكور.

وأضاف الجهاز انه بلغت كثافة الفصل في التعليم قبل الابتدائي العام تقريبا 30 تلميذ/فصل.

وبلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام 51 تلميذ/فصل تقريبا. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذ/فصل.

ونوه الجهاز إلى أنه بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 22.7 لكل ألف مولود عام 2022. ويرتفع المعدل في الذكور مقارنة بالإناث.

و يرتفع معدل وفيات الأطفال في الريف ليسجل 24.3 لكل ألف مولود مقارنة 20 لكل ألف مولود بالحضر.

المكملات الغذائية

ويعتبر حصول الطفل على المكملات الغذائية أحد العوامل المؤثرة على الحالة التغذوية للأطفال.

وارتفعت نسبة الأطفال في العمر من 6-23 شهر الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين أ عام 2021 بنسبة 69% مقارنة بـ 61.1% عام 2014.

كما ارتفعت نسبة الأطفال في العمر من (6-23 شهر) الذين يستهلكون أطعمة غنية بالحديد لإجمالي الجمهورية عام 2021 بنسبة 60% بينما في عام 2014 كانت النسبة 53.1%.

