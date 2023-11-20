وفد إماراتي يدخل غزة عبر معبر رفح لمعاينة إقامة مستشفيات ميدانية بالقطاع

عبر وفد إغاثي إماراتي اليوم الاثنين لقطاع غزة عبر معبر رفح البري لمعاينة المناطق التي سيجري اقامة مستشفيات ميدانية بها بقطاع غزة .

يضم الوفد 17 شخصًا من دولة الإمارات، حيث سيقوم بمعاينة موقع إنشاء المستشفى الميدانى فى منطقة رفح الفلسطينية وسبق أن ارسلت الامارات جسرًا جويا إلى مطار العريش الدولى لنقل معدات المستشفى الميدانى فى إطار عملية تدعي الفارس الشهم التى أطلقتها الإمارات ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية فى قطاع غزة.

وفي نفس السياق توجه وزير الصحة المصري يرافقه محافظ شمال سيناء الي معبر رفح البري اليوم الاثنين عقب وصول الوزير مطار العريش الدولي لاستقبال الاطفال الخدج الفلسطينيين والبالغ عددهم 32 طفل فلسطيني من المبتسرين لأستكمال رعايتهم بالجانب المصري وتم تجهيز سيارات الاسعاف المجهزة بالحضانات لنقلهم للمستشفيات المصرية حال وصولهم لمعبر رفح البري اليوم الاثنين .