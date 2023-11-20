بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.. عدد السكان أقل من 18 سنة بلغ 2.4 مليار شخص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار" لكل طفل كل حقوقه ".

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 2.4 مليار طفل من سكان العالم بنسبة 29.8 %، وتعد الهند أعلى دولة علي مستوى العالم حيث بلغت 431 مليون طفل.

وبلغ معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي على مستوي العالم 10.7% والتعليم الإعدادي13.2% لعام 2022.

كما بلغ معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (2021) على مستوى العالم بلغ 38.1 لكل ألف طفل حي.

اما على مستوى الدول العربية، بلغ عدد الأطفال على مستوى الدول العربية حوالي 178.6 مليون طفل بنسبة 7.5 % من إجمالي أطفال العالم، وتمثل مصر أكبر دولة من حيث عدد الأطفال.

وسجلت الصومال أعلى معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات 2021 على مستوى الدول العربية حيث بلغت 111.8 لكل ألف طفل حي.

و في مصر وفقًا لإحصاءات الجهاز حدث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان بين عامي (2022 و2023) حيث انخفضت النسبة من 38% الى 37.7%.

وبلغ عدد الأطفال في مصر 39,6 مليون طفل (20,3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19,3 مليون من الاناث بنسبة 48.7%) وذلك في منتصف 2023.



