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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: عبور شاحنتي وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بعبور شاحنتي وقود إلى قطاع غزة من معبر رفح، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 شاحنات.

ويشهد قطاع غزة منذ الجمعة 7 أكتوبر الماضي قصفا شديدا على جميع الأصعدة.

وحتى الآن فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية لوقف العمليات العسكرية.

ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، فيما عرف باسم طوفان الأقصى، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف.

عبور شاحنات وقود قطاع غزة معبر رفح
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