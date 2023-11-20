الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا خاصة للأطفال وكبار السن

نصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة للأطفال وكبار السن .

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك غطاء سحابى على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس .

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

ومن المتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار .

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية و شمال الصعيد ، ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين امطار متوسطة لى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتغزر علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعةوأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة على فترات متقطعةونشاط رياح علي بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى 18 درجة .