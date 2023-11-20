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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول وزير الصحة لشمال سيناء استعدادا لاستقبال أطفال فلسطينيين بمعبر رفح

وصول وزير الصحة لشمال
وصول وزير الصحة لشمال سيناء استعدادا لاستقبال اطفال فلسطيني
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استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أثناء زيارته إلى محافظة شمال سيناء.
وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأضاف المحافظ أن وزير الصحة سيقوم باستقبال الأطفال الفلسطينيين فى معبر رفح البرى تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بدوره أكد وزير الصحة أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الاحتلال، فى مستشفيات مصر، لافتا إلى وجود 150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وعند وصوله مطار العريش قام الوزير يرافقه المحافظ والسفير التركى بوداع الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش على متن طائرة إلى تركيا.

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