حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من الاستروكس في المرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التكميلية للمباحث، وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيميائي والجنائي.

ألقت اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة القبض على شخص عثر بحوزته كيلو أستروكس بمدينة المرج

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر – طبنجة صوت)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.