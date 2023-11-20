النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا بطعنات من سلاح أبيض بسبب خلافات بين عائلتين، وصرحت بدفن جثة المجني عليه، بعد إعداد تقرير الصفه التشريحية للمتوفى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات التكميلية لمعرفة أسباب المشاجرة وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم ، وبالفحص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص ، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته ) طرف ثانى (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى 3 أسلحة بيضاء مستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.