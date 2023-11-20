تزامنا مع سقوط الأمطار.. رفع 2700 طن قمامة ومخلفات و532 حالة إشغال طريق بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية تزامنا مع سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، مؤكدةً ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الكهرباء، والطرق، لسرعة الإنتهاء من تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى و صفايات الأمطار لتصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها.

وشهدت شوارع المحافظة منذ صباح اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية برفع حوالي 2700 طن قمامة ونقلهم للمقالب الوسيطة وكذلك كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومتابعة المعديات النهرية بنطاق الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة والتأكيد علي الحمولة المحددة والتوقف في حالة الأمطار والرياح الشديدة.

ومن جانب آخر نفذت الوحدات المحلية حملات لرفع الإشغالات من الشوارع لتيسير حركة المواطنين حيث تم رفع 532 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق المحافظة على النحو التالى 289 حالة إشغال بكفر الدوار و 188 حالة بدمنهور و 55 حالة بأبو حمص بالإضافة لتحرير 50 محضر اشغال طريق مخالف.