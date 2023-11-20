تعرف على منافسات ثاني أيام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بالقاهرة

تنطلق، اليوم، الاثنين، ثاني أيام منافسات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، النسخة السادسة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في القرية الأولمبية بستاد الدفاع الجوي واتحاد الشرطة الرياضي .

وتنطلق منافسات اليوم، بمواجهة المنتخب المغرب نظيره منتخب سلطنة عمان والتي تقام علي ملعب ستاد الدفاع الجوي في تمام العاشرة صباحا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني اولي لقاءاته بمواجهة ليبيا في تمام العاشرة صباحا أيضا ضمن منافسات المجموعة الثالثة وتختتم لقاءات البنين بمواجه المنتخب الجزائري نظيره المنتخب العراقي والتي تقام في الواحدة والنصف .

وعلى صعيد منافسات البنات فسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب سلطنة عمان في تمام الساعة ١٢ ظهر، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الأردن في تمام الساعة العاشرة صباحا.

واوقعت القرعة المنتخب المصري رفقة السعودية والكويت، وكان المنتخب قد حقق فوزا غاليا أمام نظيره الكويتي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الافتتاح الذي أقيم مساءأمس بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة ايمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد العربي للمدارس والدكتور تامر فكري مدير عام البطولة والدكتور زهرة سليم نائب مدير البطولة والدكتور جمال محمد علي رئيس اللجنة الفنية للبطولة وكذلك محمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، بجانب عدد من الشخصيات العربية ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة ١٠ دول في منافسات كرة القدم شباب، ام علي صعيد منافسات البنات فستقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة ٥ دول فقط

فيما تقام منافسات السباحة والتي ستقام ايام ٢٠ و ٢١ و٢٣ وتقام علي حمام سباحة القرية الأولمبية بستاد الدفاع الجوي .

وتقام البطولة بمشاركة ١١ منتخب عربي للمدارس للألعاب كرة القدم والسباحة، وتشهد البطولة مشاركة منتخب فلسطين لكرة القدم بنين، والتي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة كل من :

فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

ويقود جمال حمزة نجم الترسانة السابق الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين ومعتصم بالله عبد العظيم مدربا عاما، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري.

فيما يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات: كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهواري المشرف على منتخب البنات.