النائب عمرو هندى: الرئيس السيسى يقود تحركات دولية وإقليمية لوقف إطلاق النار فى غزة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود جهود مكثفة على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار فى غزة، ووقف حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، إضافة للدور الإنساني الذى لم يتوقف على مدار الأيام الماضية لدعم الأشقاء.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدد من اللقاءات للقيادة السياسية والاتصالات بمختلف القادة على مستوى العالم لبحث الأوضاع وضرورة وقف إطلاق النار، بداية من استقبال الرئيس السيسى، لـ"أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، حيث شدد الرئيس على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.



وتابع هندى:" إن الرئيس السيسى أكد أيضا على موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة".



وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، إضافة إلى تلقى اتصال من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وأكد عضو مجلس النواب، ان القيادة السياسية حريصة كل الحرص على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، والبحث عن حلول عاجلة لوقف إطلاق النار، وهذا ما يعكس دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وأن مصر قيادة وشعبا تدعم وتساند القضية الفلسطينية.