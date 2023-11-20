ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 متجهة إلى مطار العريش لدعم الشعب الفلسطيني

مطار العريش
مطار العريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15، مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 31 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

 

الطائرة الإغاثية السعودية الشعب الفلسطيني مطار العريش
ads