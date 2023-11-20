أوكرانيا: قصف منطقتين لتجمع جنود روس وأسلحتهم و3 مستودعات ذخيرة

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات الصاروخية قصفت منطقتين لتجمع جنود روس والأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن نحو 46 اشتباكا قتاليا وقعوا على الخطوط الأمامية للجبهة أمس، في حين شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واحدا و17 غارة جوية، ونفذت 97 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف البيان أنه نتيجة للهجمات الروسية، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين. ولحقت أضرار بالمباني السكنية الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية، كما تعرضت غابات سيريبريانكا في منطقتي لوهانسك ويامبوليفكا في إقليم دونيتسك لضربات جوية. وأفيد أن أكثر من 100 بلدة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهيا وخيرسون وميكوليف تعرضت لقصف مدفعي.

وتابع البيان أن الروس شنوا غارة جوية على أوكرانيا أمس، باستخدام طائرات قتالية بدون طيار من طراز شاهد-136/131 في حين دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 15 من أصل 20 طائرة بدون طيار مقاتلة.