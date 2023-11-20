زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة "سامار" الفلبينية

ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب منطقة "سامار".

وأوضح المعهد - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق بلدة "كالبيجا" وعلى عمق 77 كيلومترا، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية وقعت في حوالي الساعة 57ر12 ظهرا بالتوقيت المحلي للبلاد.

وحذر "فيفولكس" من أن هذا الزلزال - الذي جاء بعد أيام قليلة من زلزال قوي ضرب جنوب مينداناو - قد يتبعه هزات ارتدادية.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.