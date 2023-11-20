"عمل القاهرة" تنظم ندوة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، ندوه للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" ، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة ، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بحضور مجموعة من الاساتذة والطلاب والعاملين بالمعهد.

واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والاخلاء ، وكيفيه اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق ، والتعريف بدور مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظات وعددها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل ، وذلك لتوجيه رسالة للشباب حول كيفية تنمية مهارتهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة ، ضمن جهود المديرية المستمرة في نشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام القانون فيما يخص هذا الشأن لتوفير الحماية والأمان للمنشآت والعاملين بها .

واوضحت الوزارة في بيان لها ، ان الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ رؤية ورسالة الوزارة فيما يخص تحسين شروط و ظروف العمل ، و تقديم الرعاية الحماية للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة .

وأكد احمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة أن تلك الندوة ضمن سلسلة ندوات خاصة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية والتي تنفذها ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف من خلال الأجهزة التابعة للمديريات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة لتوفير مناخ عمل آمن وحماية العمال والطلاب والمترددين من المخاطر ، منوهاً إلى أنه شارك في تنظيم الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة ، بحضور صفاء ربيع مدير ادارة رعاية الطفل ، وصفاء عبد المناف مدير ادارة التخطيط ،وذلك تحت رعاية الدكتورة سوزان ابو العينين عميد المعهد ، وبحضور المهندسة مني وليم مدير السلامة والصحة المهنيه بالمنشأة ، وماجد مجدي المسئول الإداري المنظم للندوة .

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