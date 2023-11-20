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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل" بالغربية تنظم ندوة حول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل، ندوة توعوية بمقر أسواق فتح الله بشارع سعيد  بطنطا.

وتناولت الندوة عدة موضوعات منها التعريف بوحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهداف الوحدة، وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة والحرص على زيادة تشغيل النساء وفرص التقى، ودور وزاره العمل فى التدريب وخلق فرص عمل للشباب والفتيات، وعرض القرارات الوزارية المنظمة لعمل النساء رقم 33 و 34.. كما جرى التنويه على اهمية مناهضة العنف والتحرش وانها من ضمن تأمين بيئة العمل، واستعراض انواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها والتغيرات المناخية الحالية واثرها على بيئه العمل، وكيفية التعامل معها وبالتالي زيادة الوعى للعاملين مما يؤثر على انتاجية الفرد العامل المنشأة التي يعمل بها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن سعي مديريات العمل في تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة لها في التوعية والتثقيف للعاملين بكافة المنشآت بأهمية المساواة ومخاطر عدم توافرها، وحقوق وواجبات كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية، واكد أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية في تقريره للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها داخل المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الانتاج من أصحاب أعمال وعمال وتوفير مناخ عمل آمن، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر اساسي من عناصر التنمية للمجتمع، مشيراً إلى أنه القي الندوة الدكتورة أمل وريده مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية بالمديرية..

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