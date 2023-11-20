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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: تدريب شباب وفتيات السويس على التفصيل والخياطة

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قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة السويس بدأت فعاليات البرنامجين التدريبين المجانيين على مهنتي التفصيل و الخياطة، ومهارات اللغة الانجليزية، وذلك بمركز التدريب المهني النموذجي السويس، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وسعياً من المديرية في تنفيذ استراتيجية الوزارة للتدريب من أجل التشغيل للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.
وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريرٍ للوزارة، انه استقبل المتدربين بالبرنامجين، ونقل لهم تحيات وزير العمل حسن شحاتة، مؤكداً حرصه واهتمامه بالتدريب المهني للشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالمحافظة وحثهم علي الاستفادة من البرامج التدريبية، والالتزام خلال البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ومشيراً إلى ان التدريب المهني هام جدا لدخول سوق العمل، وان التدريب تقدمه المديرية بالمجان للشباب من سن 18 إلى 45 سنة، كما رافقه خلال الفعاليات اشرف مغربي مدير المركز، والمشرفين علي البرامج التدريبية.

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البرامج التدريبية التدريب المهني سوق العمل محافظة السويس وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل
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