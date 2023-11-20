بالأسماء.. 4 ضحايا ومصابين حصيلة انهيار عقار بورسعيد

نجح رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، في انتشال 4 ضحايا ومصابين من أسفل أنقاض عقار منهار في نطاق حي الشرق.

وأسفرت الجهود عن انتشال جثث 4 ضحايا وهم: عيد حماد التوني شحاتة 26 عامًا، وياسين عبدالحميد ياسين، 21 عامًا، وشقيقه "عبدالرحمن" 24 عامًا، ووالدهما "عبدالحميد"، وجرى نقل الجثث من موقع الحادث من خلال سيارات إسعاف إلى مستشفى النصر لوضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما نُقل من موقع انهيار العقار المصابين: محمد عبد الحميد 40 عامًا، مصابًا بكسر في الساعد الأيمن، وسليمان حسبو السيد 40 عامًا مصابًا بنزيف في المخ، إلى مستشفى السلام بورسعيد.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، وكثفت جهودها للعثور على الضحايا أسفل الأنقاض.

ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، واستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إلى مكان الواقعة.