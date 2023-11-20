منتخب مصر يفوز على الكويت 2-0 في افتتاح البطولة العربية المدرسية لكرة القدم

فاز منتخب مصر لكرة القدم المدرسية على منتخب الكويت، بنتيجة هدفين دون رد، في افتتاح منافسات كرة القدم بالبطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 نوفمبر الجاري في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

سجل هدفي منتخب مصر كلا من عمر هشهش في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، فيما سجل محمد حمد الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على مشاهدة مباراة مصر والكويت، بصحبة الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية، وتامر فكري مدير عام البطولة، والدكتور زهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي المدير الفني لمسابقات كرة القدم بالبطولة، وكذلك محمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، بجانب عدد من الشخصيات العربية ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة، وأقيمت المباراة على استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

يقود جمال حمزة نجم الترسانة السابق الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين، ويضم الجهاز الفني كلا من: معتصم بالله عبد العظيم المدرب العام، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري الفريق.

مجموعات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم:

المجموعة الأولي: مصر - السعودية - الكويت

المجموعة الثانية:المغرب - عمان - لبنان

المجموعة الثالثة: الجزائر - العراق - فلسطين - ليبيا.