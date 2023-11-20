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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع ستة أشخاص جراء أمطار غزيرة في البرازيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات البرازيلية يوم الأحد، مصرع ستة أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب البرازيل الأسبوع الماضي.
وأفاد نائب حاكم ولاية "ريو غراندي دو سول" أن الولاية شهدت تسجيل الوفيات إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات.
وفي ولاية "سانتا كاتارينا" تم الإبلاغ عن وفيات إثر الأمطار التي تستمر في غزارتها منذ يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا حالة الطوارئ في 64 بلدة.
وتعرضت مناطق جنوب البرازيل لكوارث طبيعية عدة في الأشهر الأخيرة، بسبب ظواهر مناخية قاسية مثل الأمطار الغزيرة والأعاصير.

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