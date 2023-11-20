وزير خارجية لاتفيا يعرب عن رغبته في تولي منصب الأمين العام لحلف "الناتو"

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن وزير خارجية لاتفيا، كريسيانيس كارينز، يأمل في المشاركة بالانتخابات لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو" في عام 2024، عندما يتنحى ينس ستولتنبرج، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت الوكالة نقلًا عن بيان أدلى به ممثل كارينز: "في حال قررت لاتفيا الترشح لمنصب الأمين العام، فإن كريسجانيس كارينز مستعد للانضمام إلى المنافسة".

وأشار البيان أيضا إلى أن الوزير يعتزم المساهمة في تطوير الحلف، مستفيدا من خبرته كرئيس لوزراء لاتفيا، بالإضافة إلى "فهمه الواضح للتهديد الروسي وموقفه القوي فيما يتعلق بأوكرانيا وسجله الحافل في بناء التوافق الدولي".

وبالإضافة إلى كارينز، أعرب آخرون عن اهتمامهم بالترشح لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو"، مثل رئيس وزراء هولندا، مارك روته، ورئيسة وزراء إستونيا الحالية، كايا كالاس.