إسبانيا تسحق جورجيا في ختام تصفيات يورو 2024

سحق منتخب إسبانيا نظيره الجورجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى من تصفيات بطولة أوروبا "يورو 2024".

تقدم منتخب إسبانيا بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق لي نورماندو، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيران توريس، ليضعها في مرمى الحارس جورجي ميكيلياني.

وتعادل منتخب جورجيا بهدف في الدقيقة 14، بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث سدد خفيشا كفاراتسيخليا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا.

وسيطر منتخب إسبانيا على مجريات اللعب في الشوط الأول، وخلق العديد من الفرص، لكن لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، حيث تصدى الحارس جورجي ميكيلياني لعدد من التسديدات الخطيرة.

وفي الشوط الثاني، تقدم منتخب إسبانيا بهدف فيران توريس في الدقيقة 55 وأضاف لوكا لوتشوشفيلي لاعب جورجيا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

وتعرض نجم برشلونة والمنتخب الإسباني جافي لإصابة قوية في الركبة، خرج على أثرها من الدقيقة 27، ليترك مكانه للاعب جوردي ألبا.

وبهذا الفوز، حافظ منتخب إسبانيا على صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة فيما حل منتخب جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.