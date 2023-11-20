ننشر هوية ضحايا حادث انهيار عقار في بورسعيد

نجحت جهود رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، في انتشال جثة ضحية واثنين مصابين من أسفل أنقاض عقار منهار نطاق حي الشرق.

وجرى نقل من موقع انهيار العقار: عيد حماد التوني شحاتة 26 عامًا، جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى النصر، والمصابان: محمد عبد الحميد 40 عامًا، مصابًا بكسر بالساعد الأيمن، وسليمان حسبه السيد 40 عامًا مصابًا بنزيف في المخ، إلى مستشفى السلام بورسعيد.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، وتواصل جهودها للعثور على مزيد من الضحايا أسفل الأنقاض.

ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، ويستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إلى مكان الواقعة.