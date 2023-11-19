بالصور.. افتتاح معرض مدينة الموتي ما قبل 30 عامًا للمصور العالمي ادكاشي بفوتوبيا

افتتح مساء اليوم، الأحد، الموافق 19نوفمبر الجاري، معرض الصور الفوتوغرافية للمصور العالمي إد كاشي، والذي أقيم تحت عنوان «مدينة الموتي ما قبل ٣٠ عام»، وذلك بمقر فوتوبيا ، بمصر الجديدة . وبحضور مروة ابو ليلة مؤسس اسبوع القاهرة للصور الفوتوغرافية والمصور العالمي ادكاشي ومجموعة من الصحفيين.

ويتضمن المعرض مجموعة من الصور النادرة عن الحياة اليومية للمصريين والذي التقطها المصور الأمريكي «إدكاشي» في عام ١٩٩٣.

واستطاع ادكاشي تصوير مدينة الموتي وهي منطقة المقابر بالقاهرة التاريخية والتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، ومع زيادة الكثافة السكانية في القاهرة، بالتزامن مع قلة الوحدات السكنية اضطر المثير من العائلات إلى اتخاذ المقابر سكنا بديلا لهم .

وفي عام 1993 استماع ادكاشي التقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمنطقة المقابر والتي تغيرت ملامحها في التوأمة الأخيرة بعد أن شهدت المنطقة الكثير من التغيرات الناتجة عن تطوير المنطقة.

ولم يقتصر الأمر على تصوير منطقة المقابر ولكنه قام بعملومعايشه للمنطقة وسكانها وقام بتصوير الافراح والاحتفالات الشعبية بالمنطقة، وبعض المصانع والحرف العراقية مثل تصويره لمصنع الزجاج وغيرها من الصور التي جسدت الحياة المصرية في منطقة المقابر في تلك الرحلة.

ويعتبر المعرض هو جزء من الذاكرة البصرية للقاهرة التاريخية منذ أكثر من ثلاثين عام ، كما تتضمن بعض اللوحات صورا للالعاب الشعبية للاكقال وهواية تربية الحمام وبعض الخرف التراثية زمنها صناعة الاقفاص بجريد النخيل وصنتعة اواني الالمونيوم وغيرها .

ويستمر المعرض خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري وحتى 20 ديسمبر المقبل بمقر فوتوبيا بمصر الجديدة.

إد كاشي هو مصور صحفي ومخرج أفلام ومتحدث ومعلم عالمي، كرس حياته توثيق القضايا الاجتماعية والجيوسياسية التي تحدد عصرنا. وقد غطى موضوعات متنوعة مثل تأثير النفط في نيجيريا، والمجتمع البروتستانتي في أيرلندا الشمالية، وحياة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وتأثير مجتمع الشيخوخة من خلال مشروعه الرائد، الشيخوخة في أمريكا، وتغير المناخ، محنة اللاجئين السوريين، والوباء العالمي لمرض الكلى المزمن بين العمال الزراعيين.

ادى اعتماده المبكر لسرد القصص المرئية إلى إنتاج عدد من الأفلام القصيرة المؤثرة، وفي عام 2015 حصل على لقب مصور الوسائط المتعددة لهذا العام. أدى احتضان كاشي لأساليب جديدة لسرد القصص المرئية إلى ظهور وسائل تواصل اجتماعية إبداعية وقد تم طبع مجموعة من أعماله للعديد من الجرائد والمجلات العالمية ووكالات الأنباء العالمية ومنها National Geographic، وOpen Society Foundations، وThe New Yorker، وMSNBC، وGEO Germany، وFortune، وHuman رايتس ووتش، والهيئة الطبية الدولية، وMediaStorm. ، NBC.com م، مجلة نيويورك تايمز، أوكسفام، مؤسسة روبرت وود جونسون ومجلة تايم.

